Autor gesteht ChatGPT-Einsatz nach Preisverleihung

Er habe ChatGPT dreimal für „L‘Inconnue du quai de Javel“ („Die Unbekannte vom Quai de Javel“) genutzt, sagte der 62-Jährige dem Radiosender France Inter. Unter anderem habe er einen von ChatGPT verfassten Satz in das Buch eingebaut, um „mit dem Leser zu spielen“. Ein weiteres Mal habe er die KI genutzt, um sich über deren mitunter absurde Antworten auf technische Fragen lustig zu machen. Außerdem habe er sie für technische Recherchen herangezogen.