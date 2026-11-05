Lohntransparenz: Wie offen reden Sie über Geld?

Ab heute arbeiten Frauen statistisch gesehen bis Jahresende gratis. Gegen diese Schieflage sollten eigentlich neue EU-Regeln für Lohntransparenz helfen, doch die heimische Politik blockiert. Wie sehen Sie das? Braucht es das Gesetz, oder sollten wir schlicht lernen, offener über Geld zu sprechen?
Seit Juni ist Österreich bei der EU-Lohntransparenzrichtlinie säumig, die Arbeitnehmern Auskunft über Durchschnittsgehälter vergleichbarer Stellen und Firmen ab 100 Mitarbeitern Berichtspflichten vorschreibt. Die Regierung ist uneins: Arbeitnehmervertreter pochen auf Transparenz bei undurchsichtigen Boni und Überzahlungen, die Arbeitgeberseite hingegen blockiert und verweist auf einen angeblich immensen Bürokratieaufwand.
Schwarz auf weiß zu sehen, wie die eigene Bezahlung im Vergleich mit den Kollegen da steht: Würde Sie diese Info interessieren, oder sind Sie mit Ihrem Einkommen zufrieden? Wie handhaben Sie das persönlich – reden Sie mit Kollegen, Freunden oder in der Familie offen darüber, was auf dem Konto landet, oder bleibt das eigene Einkommen ein Tabu? Und wie stehen Sie zum geplanten Gesetz?
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