Lohntransparenz: Wie offen reden Sie über Geld?

Schwarz auf weiß zu sehen, wie die eigene Bezahlung im Vergleich mit den Kollegen da steht: Würde Sie diese Info interessieren, oder sind Sie mit Ihrem Einkommen zufrieden? Wie handhaben Sie das persönlich – reden Sie mit Kollegen, Freunden oder in der Familie offen darüber, was auf dem Konto landet, oder bleibt das eigene Einkommen ein Tabu? Und wie stehen Sie zum geplanten Gesetz?