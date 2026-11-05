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Lohntransparenz: Wie offen reden Sie über Geld?

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05.11.2026 14:01
Gespräche über das Einkommen sind in Österreich für viele Leute ein Tabu.
Gespräche über das Einkommen sind in Österreich für viele Leute ein Tabu.(Bild: Eva Manhart)
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Ab heute arbeiten Frauen statistisch gesehen bis Jahresende gratis. Gegen diese Schieflage sollten eigentlich neue EU-Regeln für Lohntransparenz helfen, doch die heimische Politik blockiert. Wie sehen Sie das? Braucht es das Gesetz, oder sollten wir schlicht lernen, offener über Geld zu sprechen?

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Seit Juni ist Österreich bei der EU-Lohntransparenzrichtlinie säumig, die Arbeitnehmern Auskunft über Durchschnittsgehälter vergleichbarer Stellen und Firmen ab 100 Mitarbeitern Berichtspflichten vorschreibt. Die Regierung ist uneins: Arbeitnehmervertreter pochen auf Transparenz bei undurchsichtigen Boni und Überzahlungen, die Arbeitgeberseite hingegen blockiert und verweist auf einen angeblich immensen Bürokratieaufwand.

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Schwarz auf weiß zu sehen, wie die eigene Bezahlung im Vergleich mit den Kollegen da steht: Würde Sie diese Info interessieren, oder sind Sie mit Ihrem Einkommen zufrieden? Wie handhaben Sie das persönlich – reden Sie mit Kollegen, Freunden oder in der Familie offen darüber, was auf dem Konto landet, oder bleibt das eigene Einkommen ein Tabu? Und wie stehen Sie zum geplanten Gesetz?

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