Landeshauptfrau für Senkung der Strafmündigkeit

Die steigende Jugendkriminalität in Österreich nimmt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum Anlass, eine Senkung der Strafmündigkeit von 14 auf zwölf Jahre zu fordern. Laut aktuellen Zahlen des Innenministeriums ist die Zahl der tatverdächtigen Zehn- bis unter 14-Jährigen im Vorjahr um 9,4 Prozent auf 13.179 gestiegen. Auch in Niederösterreich gab es zuletzt Fälle schwerer Jugendgewalt, etwa einen Raubüberfall unter Beteiligung einer 13-Jährigen in Wiener Neustadt.

„Schwere Jugendgewalttaten“

„Wir müssen alles dafür tun, dass unsere Kinder wohlbehalten aufwachsen und die Menschen in unserem Land sicher leben können. Schwere Jugendgewalt beschäftigt andere europäische Länder schon länger und wird auch in Österreich zunehmend zum Problem. Diese Entwicklung müssen wir ernst nehmen und frühzeitig gegensteuern. Bei jungen, gewaltbereiten Menschen dürfen wir nicht wegschauen. Wer bei uns lebt, muss sich an unsere Gesetze und Regeln halten. Und wer diese Regeln bricht, muss mit Konsequenzen rechnen“, betont Mikl-Leitner.