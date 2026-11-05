Paukenschlag um Ronaldo: „Die Bombe ist geplatzt!“

Das Ende einer Ära! Mit seinem Rücktritt aus dem portugiesischen Nationalteam hat Superstar Cristiano Ronaldo für einen Paukenschlag in der Fußballwelt gesorgt. „Die Bombe ist geplatzt“, titelt etwa die spanische Zeitung „Sport“.
Cristiano Ronaldo zieht einen Schlussstrich! Mit einem emotionalen Video beendete der 41-Jährige am Donnerstag seine Karriere.
In 234 Länderspielen für Portugal erzielte er 146 Tore: Das sind nur zwei Rekordmarken in seiner beeindruckenden Nationalmannschaftskarriere.
„Weit mehr als nur der Kapitän“
Ein ganzes Land verneigt sich. „23 Jahre lang war Cristiano Ronaldo weit mehr als nur der Kapitän der Nationalmannschaft. Er war die zentrale Figur Portugals, das Gesicht einer Generation und ein Spieler, dessen Status die Hierarchie der Mannschaft in vielerlei Hinsicht überragte“, schreibt das portugiesische Medium „O Jogo“.
Und die italienische „La Stampa“ meint: „Mit 41 Jahren endet ein Kapitel und zugleich eine Ära, nur einen Monat nach Leo Messis letztem Spiel im Trikot Argentiniens: Der Fußball der 2000er-Jahre gehört ganz ihnen.“ Der EM-Titel 2016 und die beiden Nations-League-Triumphe 2019 und 2025 waren Ronaldos größten Erfolge mit der Nationalmannschaft.
Viele Weggefährten melden sich zu Wort
Auch zahlreiche Weggefährten melden sich zu Wort. Portugals Bruno Fernandes schreibt: „Danke für die Inspiration. Es war ein Privileg, mit meinem Kindheitsidol großartige Momente für unsere Nationalmannschaft teilen zu dürfen!“ Für Ex-Nationalteamkollege Pepe war es „mehr als nur Fußball“.
„Es war ein Film, mein Freund“, meint England-Legende Rio Ferdinand. Und für Real-Madrid-Star Vinicius Junior steht fest: „Für immer die Nummer eins!“
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