Paukenschlag um Ronaldo: „Die Bombe ist geplatzt!“

„Weit mehr als nur der Kapitän“

Ein ganzes Land verneigt sich. „23 Jahre lang war Cristiano Ronaldo weit mehr als nur der Kapitän der Nationalmannschaft. Er war die zentrale Figur Portugals, das Gesicht einer Generation und ein Spieler, dessen Status die Hierarchie der Mannschaft in vielerlei Hinsicht überragte“, schreibt das portugiesische Medium „O Jogo“.