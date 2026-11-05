Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Superstar tritt zurück

Paukenschlag um Ronaldo: „Die Bombe ist geplatzt!“

Fußball International
05.11.2026 14:07
Cristiano Ronaldo kehrt der portugiesischen Nationalmannschaft den Rücken.
Cristiano Ronaldo kehrt der portugiesischen Nationalmannschaft den Rücken.(Bild: EPA/JOSE SENA GOULAO)
Porträt von Mario Drexler
Von Mario Drexler

Das Ende einer Ära! Mit seinem Rücktritt aus dem portugiesischen Nationalteam hat Superstar Cristiano Ronaldo für einen Paukenschlag in der Fußballwelt gesorgt. „Die Bombe ist geplatzt“, titelt etwa die spanische Zeitung „Sport“.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Cristiano Ronaldo zieht einen Schlussstrich! Mit einem emotionalen Video beendete der 41-Jährige am Donnerstag seine Karriere.

In 234 Länderspielen für Portugal erzielte er 146 Tore: Das sind nur zwei Rekordmarken in seiner beeindruckenden Nationalmannschaftskarriere.

„Weit mehr als nur der Kapitän“
Ein ganzes Land verneigt sich. „23 Jahre lang war Cristiano Ronaldo weit mehr als nur der Kapitän der Nationalmannschaft. Er war die zentrale Figur Portugals, das Gesicht einer Generation und ein Spieler, dessen Status die Hierarchie der Mannschaft in vielerlei Hinsicht überragte“, schreibt das portugiesische Medium „O Jogo“.

Lesen Sie auch:
Cristiano Ronaldo
Verkündung per Video
Ronaldo tritt aus Portugals Nationalteam zurück!
05.11.2026
Große Zukunftshoffnung
Ronaldo-Sohn (16) darf sich über Premiere freuen
03.11.2026
Gala bei Torfestival
Hattrick in 15 Minuten: Ronaldo winkt Meilenstein
30.10.2026
Abrechnung mit Topstar
Ex-Trainer über Ronaldo: „Konnte es einfach nicht“
21.10.2026

Und die italienische „La Stampa“ meint: „Mit 41 Jahren endet ein Kapitel und zugleich eine Ära, nur einen Monat nach Leo Messis letztem Spiel im Trikot Argentiniens: Der Fußball der 2000er-Jahre gehört ganz ihnen.“ Der EM-Titel 2016 und die beiden Nations-League-Triumphe 2019 und 2025 waren Ronaldos größten Erfolge mit der Nationalmannschaft.

Viele Weggefährten melden sich zu Wort
Auch zahlreiche Weggefährten melden sich zu Wort. Portugals Bruno Fernandes schreibt: „Danke für die Inspiration. Es war ein Privileg, mit meinem Kindheitsidol großartige Momente für unsere Nationalmannschaft teilen zu dürfen!“ Für Ex-Nationalteamkollege Pepe war es „mehr als nur Fußball“.

„Es war ein Film, mein Freund“, meint England-Legende Rio Ferdinand. Und für Real-Madrid-Star Vinicius Junior steht fest: „Für immer die Nummer eins!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
05.11.2026 14:07
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
326.685 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
109.950 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
107.978 mal gelesen
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
3105 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Österreich
Manipulierte Süßigkeiten: Nun erste Fälle geklärt!
628 mal kommentiert
Erste Fälle von manipulierten Süßigkeiten konnten geklärt werden (Symbolbild).
Außenpolitik
Deshalb sind Donald Trump die Wähler davongelaufen
536 mal kommentiert
In der Außenpolitik hat Donald Trump trotz des Fiaskos weiterhin freie Hand – so will es die ...
Mehr Fußball International
Superstar tritt zurück
Paukenschlag um Ronaldo: „Die Bombe ist geplatzt!“
Historischer 9:1-Sieg
„Träumen ist erlaubt!“ Como begeistert Fußballwelt
„Haltung vermitteln“
Japaner will FIFA-Boss Infantino herausfordern
Sport Tv Logo
Milanic über Celje
Beim Gegner spukt es – Sturm für Insider Favorit
Verkündung per Video
Ronaldo tritt aus Portugals Nationalteam zurück!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf