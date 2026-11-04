Der himmlische Gesang von zwei Königinnen

Dahinter steht (in Zusammenarbeit mit Orgelland Carinthia, Dompfarre und Dommusik) als berufener Initiator einmal mehr Domorganist Klaus Kuchling, der nicht nur als Organisator alle Register zieht, sondern auch konzertant: „Orgel, Orchester und dann noch vier Konzerte an einem Abend, dazu drei Organisten wie Komponisten, die sich beim Dirigieren und solistisch Spielen abwechseln – das hat es meines Wissens in Österreich noch nie gegeben“, jubelt Kuchling in hörbarer Vorfreude auf die „Extravaganzen für Orgel und Orchester“, die in das Orgelfest eingebettet sind, das noch bis Ende November läuft.