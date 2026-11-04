Firma Liebherr mit Platin von EcoVadis prämiert

Erstmals erhielt die Firma in Lienz die höchste Prämierung in Sachen Nachhaltigkeit. Eine Steigerung um 14 Punkte zum Vorjahr sorgen für einen neuen Rekordwert.
Eine ganz besondere Auszeichnung durfte die Firma Liebherr zuletzt entgegennehmen. Von EcoVadis, einer renommierten Agentur für Nachhaltigkeit, erhielt man die Platin-Medaille. Dabei erreichte das Unternehmen die höchste Auszeichnungsstufe und erzielte ein Ergebnis von 89 von 100 Punkten. Im Vergleich zum Vorjahr konnte man sich nochmals um 14 Punkte steigern.
Dieses Ergebnis ist dem unermüdlichen Einsatz aller Mitarbeitenden entlang unserer Wertschöpfungskette zu verdanken.
Steffen Nagel, Managing Director Sales & Marketing der Liebherr-Hausgeräte GmbH
Die Freude ist auch bei Steffen Nagel, Managing Director Sales & Marketing der Liebherr-Hausgeräte GmbH, groß: „Besonders freut uns daran, dass wir uns in allen vier Bewertungsbereichen verbessern konnten. Dieses Ergebnis ist dem unermüdlichen Einsatz aller Mitarbeitenden entlang unserer Wertschöpfungskette zu verdanken.“
Zwei Punkte stechen heraus
Vor allem in den Bereichen Umwelt (94 Punkte) und Arbeits- und Menschenrechte (91) liegt man ganz vorn. Auch in den beiden Bereichen Ethik und nachhaltiger Beschaffung erzielte man Bestnoten.
Ausruhen will sich das Unternehmen auf diesem Erfolg nicht. Im Gegenteil, wie Nagel erklärt: „Es ist für uns ein Ansporn, die angestoßenen Entwicklungen weiterzuführen.“ Mit dem erstmaligen Erhalt der Platin-Medaille erzielte Liebherr obendrein auch das beste Ergebnis dieses Bewertungsrahmens. Das Ranking mache Fortschritte sichtbar, heißt es.
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