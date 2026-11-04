Firma Liebherr mit Platin von EcoVadis prämiert

Eine ganz besondere Auszeichnung durfte die Firma Liebherr zuletzt entgegennehmen. Von EcoVadis, einer renommierten Agentur für Nachhaltigkeit, erhielt man die Platin-Medaille. Dabei erreichte das Unternehmen die höchste Auszeichnungsstufe und erzielte ein Ergebnis von 89 von 100 Punkten. Im Vergleich zum Vorjahr konnte man sich nochmals um 14 Punkte steigern.