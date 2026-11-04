Handyblitzer sollen die Sicherheit im Auto erhöhen

Handys am Streuer verlangsamt Reaktionszeit

„Bei vielen fehlt leider nach wie vor das Bewusstsein, wie gefährlich das Telefonieren oder gar das Lesen von Nachrichten während des Fahrzeuglenkens ist“, stellt Klara Maria Schenk fest. Wer mit dem Handy am Ohr telefoniert, reagiert so schlecht wie ein Alkolenker mit 0,8 Promille. Wer Textnachrichten am Handy liest, ist laut Untersuchungen rund zwei Sekunden im Blindflug unterwegs. In zwei Sekunden legt ein Auto bei 50 km/h fast 30 Meter zurück. Wenn etwa ein Kind auf die Straße läuft, hat diese Ablenkung fatale Folgen. Deshalb gilt: Beim Lenken volle Konzentration auf den Straßenverkehr, Hände weg vom Handy beim Autofahren, betont der VCÖ.