Anthropic meldet Umsatzplus von 1100 Prozent

Minus schrumpft

Das Minus wird somit kleiner, auch wenn die Kosten für die Nutzung der IT-Infrastruktur – im Wesentlichen Rechenzentren – auch im dritten Quartal mit 77 Prozent im Vergleich zum zweiten Quartal stärker stiegen als die Umsätze. Auch geht aus den Unterlagen hervor, dass sich Anthropic verpflichtet hat, rund 895 Milliarden Dollar vor allem für den Aufbau von Rechenleistung aufzuwenden. Der Großteil dieser Ausgaben soll in den kommenden fünf Jahren anfallen.