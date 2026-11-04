Es war wieder der 13-jährige Intensivtäter!

Erst 13 Jahre alt und schon ein Intensivtäter, über den ein ganzes Bundesland spricht: Der junge Syrer hat es binnen kurzer Zeit in Vorarlberg – und mittlerweile auch darüber hinaus – zu zweifelhafter Berühmtheit gebracht. Spätestens seit einem brutalen Überfall in Dornbirn, bei dem er gemeinsam mit einem Komplizen einen 72-jährigen Pensionisten krankenhausreif schlug, ist er zur Personifizierung eines Kriminellen geworden, der ungehindert Angst und Schrecken verbreiten kann – und dabei vom Gesetz aufgrund seiner Strafunmündigkeit geschützt wird.