Social-Media-Sucht: Snapchat wendet Prozess ab

Das sei mit der Folge von Depressionen, Angstzuständen und Essstörungen einhergegangen. Die Anwälte erklärten, sie seien stolz darauf, Gerechtigkeit für ihre Mandanten erreicht zu haben. „Unser oberstes Ziel ist es, diese Social-Media-Unternehmen dafür zur Verantwortung zu ziehen, wie sich ihr Handeln auf Millionen von Kindern im ganzen Land ausgewirkt hat, und diese Vergleiche ermöglichen es uns, weiter auf dieses Ziel hinzuarbeiten.“