Social-Media-Sucht: Snapchat wendet Prozess ab

Wenige Tage nach der Facebook-Mutter Meta hat auch der Snapchat-Mutterkonzern Snap einen US-Prozess um mutmaßliche Social-Media-Sucht mit einem Vergleich abgewendet. Das erklärten die Anwälte der Klägerinnen am Montag – nur zwei Tage vor dem geplanten Beginn der Eröffnungsplädoyers vor einem Gericht in Los Angeles.
Die Höhe des Vergleichs wurde nicht bekannt. Die beiden jungen Klägerinnen hatten Snapchat vorgeworfen, so konzipiert zu sein, dass sie die App abhängig mache.
Das sei mit der Folge von Depressionen, Angstzuständen und Essstörungen einhergegangen. Die Anwälte erklärten, sie seien stolz darauf, Gerechtigkeit für ihre Mandanten erreicht zu haben. „Unser oberstes Ziel ist es, diese Social-Media-Unternehmen dafür zur Verantwortung zu ziehen, wie sich ihr Handeln auf Millionen von Kindern im ganzen Land ausgewirkt hat, und diese Vergleiche ermöglichen es uns, weiter auf dieses Ziel hinzuarbeiten.“
Snap erfreut
Snap erklärte, das Unternehmen sei erfreut, diese Angelegenheit einvernehmlich beilegen zu können. Erst am Freitag hatte Meta einen Prozess mit einem Vergleich abgewendet. Ein Klägerinnen-Anwalt sprach von einer „gerechten“ Vereinbarung. Inhalte des Vergleichs wurden nicht bekannt.
In den vergangenen Jahren sind in den USA tausende Klagen wegen des Vorwurfs eingereicht worden, Social-Media-Plattformen würden Kindern und Jugendlichen schaden. Ein erstes solches Musterverfahren ging im März in Los Angeles mit einer wegweisenden Entscheidung zu Ende: Eine Jury verurteilte Meta und Google zur Zahlung von sechs Millionen Dollar (5,37 Mio. Euro) an eine 20-jährige Klägerin. Diese hatte Instagram und Youtube vorgeworfen, sie als Minderjährige abhängig gemacht und ihr schwere psychische Schäden zugefügt zu haben.
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