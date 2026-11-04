Wird „Prinz Charles“ Josh O‘Connor der neue Bond?

„The Crown“-Star Josh O‘Connor hat sich zu den Gerüchten um ihn als James-Bond-Kandidat geäußert. „Es ist ein unglaublich bizarrer ,kneif mich, ich träume‘-Moment ... allein schon, dass man im selben Satz genannt und für so etwas in Betracht gezogen wird“, sagte der 36-Jährige laut BBC in Cheltenham zu den immer aufgeregt werdenden Gerüchten, dass er die Lizenz zum Töten bekommt.
In eine solche Kategorie eingeordnet zu werden, sei „außergewöhnlich“, sagte der Schauspieler. „Aber ich fürchte, darüber hinaus gibt es nichts zu sagen“, fügte er hinzu.
Derzeit einer der gefragtesten Schauspieler
Der Brite ist derzeit einer der gefragtesten Schauspieler und wird neben den ebenfalls britischen Schauspielern Jack Lowden („Slow Horses“) und Callum Turner („Masters of the Air“) für die Rolle des Geheimagenten James Bond gehandelt. Lowden gilt als Topfavorit.
Der „Hollywood Reporter“ hatte O‘Connor indes vor fast zwei Jahren in einer Prognoseliste ins Gespräch gebracht. Seitdem hält sich das Gerücht hartnäckig. Einer der neuen Filme von Josh O‘Connor ist „The Mastermind“ (2025) von Kelly Reichardt. Darin geht es um einen schlecht ausgeführten Kunstraub. In dem Tennisliebesfilm „Challengers“ (2024) spielte er an der Seite von Zendaya.
007-Suche läuft offiziell seit Mai
Über keine Rollenbesetzung wurde in den vergangenen Jahren so viel spekuliert wie über die des britischen Geheimagenten 007. Schon bevor sich Daniel Craig mit „Keine Zeit zu sterben“ (2021) als James Bond verabschiedete, wurden immer wieder potenzielle Nachfolger gehandelt. Anfang 2025 übernahm Amazon MGM Studios die kreative Kontrolle über die Reihe von den langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson.
Offiziell gab das Studio den Start der Darstellersuche erst im Mai dieses Jahres bekannt. Verantwortlich ist die erfahrene Casting-Direktorin Nina Gold („The Crown“). Regie beim nächsten Bond-Film führt der Kanadier Denis Villeneuve („Dune“). Das Drehbuch schreibt „Peaky Blinders“-Schöpfer Steven Knight, der laut Medienberichten bereits einen ersten Entwurf fertig hat.
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