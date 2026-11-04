Wird „Prinz Charles“ Josh O‘Connor der neue Bond?

„The Crown“-Star Josh O‘Connor hat sich zu den Gerüchten um ihn als James-Bond-Kandidat geäußert. „Es ist ein unglaublich bizarrer ,kneif mich, ich träume‘-Moment ... allein schon, dass man im selben Satz genannt und für so etwas in Betracht gezogen wird“, sagte der 36-Jährige laut BBC in Cheltenham zu den immer aufgeregt werdenden Gerüchten, dass er die Lizenz zum Töten bekommt.