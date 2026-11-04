14 mit 19! Yamal knackt Mbappes CL-Rekord

Einen Rekord ist Yamal allerdings seit heute genau einem Jahr schon los: jenen des jüngsten Spielers, der bei einem Champions-League-Spiel je in der Startformation gestanden war. Diesen hatte er bis 4. November 2025 innegehabt – weil er einst mit 16 Jahren und 83 Tagen für Barca gegen Porto von Beginn an debütiert hatte. Dann kam ein gewisser Max Dowman und gab am 4. November 2025 sein Champions-League-Startelf-Debüt für Arsenal London. Mit 15 Jahren und 308 Tagen. Yamal dürfte es inzwischen verschmerzt haben.