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Das gab‘s noch nie

14 mit 19! Yamal knackt Mbappes CL-Rekord

Champions League
04.11.2026 13:38
Lamine Yamal hat wieder einmal Einzigartiges zuwege gebracht.
Lamine Yamal hat wieder einmal Einzigartiges zuwege gebracht.(Bild: AFP/APA/Josep LAGO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das gab‘s noch nie! Lamine Yamal hat einen Champions-League-Rekord geknackt und einen gewissen Kylian Mbappe abgelöst. Seine Zauberformel: 14 mit 19.

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Das bedeutet konkret: Mit gerade einmal 19 Jahren hat der Superdribbler in Diensten des FC Barcelona schon 14 Tore in der Königsklasse auf seinem Konto zu verbuchen. Beim 3:0 der „Blaugrana“ hatte Yamal schon früh genetzt. In der siebenten Minute fing er einen kapitalen Fehlpass von Aston Villa ab und schlenzte zum 1:0 ins lange Eck.

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Besserer Schnitt als Mbappe
Königsklassen-Treffer Nummer 14 bedeutet Rekord. Noch kein Spieler hat so oft vor seinem 20. Geburtstag getroffen. Der bisherige Inhaber des Spitzenwertes ist ein gewisser Kylian Mbappe. Er hatte 13 Volltreffer zu Buche stehen, bevor den 20er knackte.

Aber noch etwas mutet recht beeindruckend zugunsten Yamals an: Sein Schnitt ist deutlich besser als jener von Yamal. Während Mbappe für seine 13 Champions-League-Tore 72 Einsätze brauchte, schaffte Yamal seine 14 „Trümmer“ in gerade einmal 37 Spielen in der Königsklasse.

Einen Rekord ist Yamal allerdings seit heute genau einem Jahr schon los: jenen des jüngsten Spielers, der bei einem Champions-League-Spiel je in der Startformation gestanden war. Diesen hatte er bis 4. November 2025 innegehabt – weil er einst mit 16 Jahren und 83 Tagen für Barca gegen Porto von Beginn an debütiert hatte. Dann kam ein gewisser Max Dowman und gab am 4. November 2025 sein Champions-League-Startelf-Debüt für Arsenal London. Mit 15 Jahren und 308 Tagen. Yamal dürfte es inzwischen verschmerzt haben.

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