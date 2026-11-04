Deutschland will KI in der Industrie vorantreiben

Das geht aus Agenturberichten über einen Digitalgipfel der deutschen Regierung hervor, der am Montag in Berlin begann. Merz: „Wenn wir uns dieser Technologie verweigern, ist der Abstieg vorprogrammiert.“ Deutschland und Europa müssten auch schneller werden bei der Weiterentwicklung. Die Ausgestaltung dürfe nicht anderen Ländern überlassen werden.