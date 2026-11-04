Deutschland will KI in der Industrie vorantreiben

Die deutsche Bundesregierung will vor allem die industrielle Künstliche Intelligenz (KI) vorantreiben. Dabei geht es um die Anwendung in Unternehmen und Fabriken. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will keinesfalls Chancen der neuen Technologie versäumen und auch den Mensch in den Mittelpunkt stellen.
Das geht aus Agenturberichten über einen Digitalgipfel der deutschen Regierung hervor, der am Montag in Berlin begann. Merz: „Wenn wir uns dieser Technologie verweigern, ist der Abstieg vorprogrammiert.“ Deutschland und Europa müssten auch schneller werden bei der Weiterentwicklung. Die Ausgestaltung dürfe nicht anderen Ländern überlassen werden.
Es gehe darum, den Wandel im Sinne europäischer Werte zu gestalten. Im Zentrum stehe der Mensch, nicht die Technologie. Man sei mitten in einem epochalen Wandel. Die zentrale Frage sei, wer setze die Regeln.
Bei der zweitägigen Konferenz beraten Regierungsvertreter, Experten und Tech-Unternehmer aus verschiedenen Ländern über Chancen, Risiken und Auswirkungen von KI. Nach Erwartung der Bundesregierung werden die nächsten eineinhalb Jahre darüber entscheiden, ob Deutschland im internationalen KI-Wettbewerb den Anschluss hält.
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