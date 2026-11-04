Frau kletterte auf Dach und warf mit Ziegelsteinen

Massive Verwüstung hat eine 33 Jahre alte Frau am Dienstag im Wiener Bezirk Wieden angerichtet. Sie sorgte auch für gefährliche Szenen, als die Verdächtige zunächst von einem Dachboden aus Gegenstände in den Innenhof eines Wohnhauses. Als sie sich später Zugang zum Dach verschaffte, dienten ihr sogar Ziegelsteine als lebensgefährliche Wurfgeschosse – WEGA-Einsatz!
Mehrere Bewohner des Hauses in Wieden hatten sich gegen Mittag an die Polizei gewendet. Eine Frau hatte im Stiegenhaus zu toben begonnen, mit Gegenständen geworfen und Wände sowie zwei Feuerlöscher demoliert.
Als die Polizei eintraf, hatte sich die Verdächtige auf den Dachboden zurückgezogen. Von dort warf sie weiter Gegenstände in den Innenhof. Die Frau war von ihrem gefährlichen Treiben nicht abzubringen, als sie dann auch noch über eine Luke auf das Dach kletterte, wurde die WEGA hinzugezogen.
Ziegelsteine in Innenhof geschleudert
Zwischenzeitlich hatte die 33-Jährige zu Ziegelsteinen, die sich auf dem Dach befanden gegriffen, und schleuderte diese ebenfalls in den Innenhof des Hauses. „Durch die besonders geschulten Beamten der Sondereinheit Wega wurde die 33-Jährige schlussendlich sicher vom Dach ins Stiegenhaus gebracht“, berichtete Polizeisprecherin Julia Schick am Mittwoch.
Die Frau sei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Motiv oder etwaige andere Angaben zum Vorfall habe die Verdächtige nicht gemacht, so Schick. Die 33-Jährige erhielt eine Anzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.
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