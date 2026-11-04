„Alle haben das“: Wenn Kinder dazugehören wollen

„Lasst mich durch, ich bin Erstklässler!“ Die Botschaft ist klar: Hier kommt jemand über den Schulhof gestampft, der sich auskennt. Mit Legamis. Labubus. Fußballkarten. Und ganz besonders damit, was gerade cool ist – und womit man sich in der Schule besser nicht mehr blicken lässt. Aber warum wird es Kindern mit Schuleintritt plötzlich so wichtig, was die anderen haben? Wieso wird eine Fußballkarte zum Statussymbol – und weshalb machen wir Eltern eigentlich bei dem ganzen Zirkus mit?