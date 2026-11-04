„Meine Kids haben keinen Appetit mehr auf Snacks“

Andere Snacks waren unbedenklich

In den anderen Naschereien wurden keine Metallspitzen gefunden. „Ich hab‘ aber alles weggeschmissen und den Kindern gesagt, dass wir ihnen neue Süßigkeiten kaufen werden.“ Allerdings: Emilia und Leon haben derzeit auch keinen Appetit darauf. „Die Emilia war nach dem Fund erschrocken, sie hat gefragt, ob man sich recht wehtun könnte, wenn man da reinbeißt.“