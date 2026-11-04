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Wollte Straße queren

69-jährige Fußgängerin von Lastwagen erfasst

Oberösterreich
04.11.2026 14:30
Die 69-Jährige wurde zum Glück nur leicht verletzt (Symbolbild)
Die 69-Jährige wurde zum Glück nur leicht verletzt (Symbolbild)(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Das hätte deutlich schlimmer ausgehen können! Gegen 8.30 hatte in Wels ein Lastwagen eine Fußgängerin (69) erfasst, als diese soeben die Straße queren wollte. Als der Kraftfahrer die Verletzte am Schutzweg liegen sah, hielt er an und rief die Rettung. Glücklicherweise wurde die Frau nur leicht verletzt.

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Beim Versuch die Fahrbahn zu überqueren wurde eine 69-jährige Welserin am Mittwochmorgen  gegen 8:25 Uhr von einem Lkw erfasst. Die Frau war mit ihrem Hund an der Leine unterwegs und wollte in der Waggerlstraße über einen Schutzweg auf die andere Straßenseite gelangen.

Lenker bemerkte Verletzte
Dabei wurde sie von einem 36-jährigen Serben aus Wels erfasst, der dabei war, mit seinem Lkw abzubiegen. Nachdem der Mann die Kollision bemerkte, hielt er an und fand die Frau am Schutzweg liegend vor. Wie durch ein Wunder wurde das Frauchen nur leicht verletzt, und ins Klinikum Wels Grieskirchen eingeliefert.

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