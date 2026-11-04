69-jährige Fußgängerin von Lastwagen erfasst

Lenker bemerkte Verletzte

Dabei wurde sie von einem 36-jährigen Serben aus Wels erfasst, der dabei war, mit seinem Lkw abzubiegen. Nachdem der Mann die Kollision bemerkte, hielt er an und fand die Frau am Schutzweg liegend vor. Wie durch ein Wunder wurde das Frauchen nur leicht verletzt, und ins Klinikum Wels Grieskirchen eingeliefert.