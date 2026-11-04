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Alkoholisierter Fußgänger wurde von Auto gerammt

Oberösterreich
04.11.2026 09:30
Ein Alkotest war bei dem verletzten Syrer nicht möglich.
Ein Alkotest war bei dem verletzten Syrer nicht möglich.(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ein offensichtlich stark betrunkener Fußgänger löste am Dienstagabend in Lenzing (OÖ) einen Polizeieinsatz aus. Der Syrer (45) war laut Alarmierungen von anderen Verkehrsteilnehmern schwankend auf der Fahrbahn unterwegs. Noch bevor die Exekutive beim Mann eintraf, war er bereits von einem Pkw touchiert worden. 

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Ein Auto und ein Fußgänger kollidierten am Dienstag gegen 21 Uhr im Gemeindegebiet von Lenzing. Bereits vor dem Unfall hatten Autofahrer die Polizei kontaktiert, wonach im Bereich der Atterseestraße ein offensichtlich Alkoholisierter zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs sei. Dieser soll versucht haben, Fahrzeuge anzuhalten.

Torkelnder Syrer
Noch während der Zufahrt der Polizeistreife kam eine neuerliche Meldung, dass der Mann von einem Pkw erfasst worden sei. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Betrunkenen um einen 45-jährigen Syrer.

Kein Alkotest möglich
Der Fußgänger erlitt beim Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Ein Alkotest konnte wegen der starken Beeinträchtigung aber nicht abgelegt werden. Der Autolenker, ein 36-Jähriger aus Lenzing, blieb unverletzt. Der Syrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

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