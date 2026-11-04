Alkoholisierter Fußgänger wurde von Auto gerammt

Ein offensichtlich stark betrunkener Fußgänger löste am Dienstagabend in Lenzing (OÖ) einen Polizeieinsatz aus. Der Syrer (45) war laut Alarmierungen von anderen Verkehrsteilnehmern schwankend auf der Fahrbahn unterwegs. Noch bevor die Exekutive beim Mann eintraf, war er bereits von einem Pkw touchiert worden.