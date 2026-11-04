75.000 Lkw-Fahrten weniger durch Linzer Innenstadt

Eine Million Tonnen an Material

Denn seit August wird im zweiten Bauabschnitt das „Kernstück“ der A 26 umgesetzt. Der neue Tunnel verläuft unterhalb des Freinberg-Massivs, der Ziegeleistraße und der Waldeggstraße. „Beim Tunnel Freinberg werden 500.000 Kubikmeter Material ausgebrochen, um den Tunnel fertigzustellen. Das sind über eine Million Tonnen an Material, was rund 75.000 LKW-Fahrten mitten durch die Linzer Innenstadt wären. Um das zu vermeiden, wurde die Lösung gewählt, dass das gesamte Material durch die Schifffahrt abtransportiert wird“, so Sebastian Stöcklegger, Projektleiter A26 Etappe 2. Ein mehr als drei Kilometer langer Tunnel durch den Freinberg soll die Ende 2024 eröffnete Donautalbrücke mit der Mühlkreisautobahn (A7) verbinden. Für das Jahr 2032 ist die Verkehrsfreigabe der zwei getrennten Röhren – mit jeweils zwei Fahrspuren – gemeinsam mit der Unterflurtrasse Waldeggstraße geplant. Der dritte und letzte Abschnitt mit der Westbrücke soll von 2033 bis 2035 umgesetzt werden.