Erster Schnee lässt unsere Skigebiete schon hoffen

„Die Abkühlung ist für uns ideal“

Hinterstoder-Vorstandsdirektor Helmut Holzinger sieht die Winterwelt in spe schon ganz in Rosa: „Die Abkühlung ist ideal. Auch wenn der Schnee noch nicht liegen bleibt, so hilft er uns doch sehr, damit das Wasser in den Speicherteichen besser gekühlt werden kann.“ Und ab 11. November soll es zu einer weiteren Kältewelle kommen. Das sei ideal, um alles für die Beschneiung vorzubereiten. „Außerdem merken wir es an den Buchungen für die Saisonkarten – sie werden sofort mehr, wenn es kalt wird“, so Holzinger.