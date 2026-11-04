Erster Schnee lässt unsere Skigebiete schon hoffen

Die Bergbahnen freut's, alle, die gerne Skifahren auch: Auch wenn die Berge bisher nur angezuckert sind, dank dieser Abkühlung schreiten die Vorbereitungen für Beschneiung gut voran. Laut den Meteorologen sind weitere Niederschläge derzeit aber nicht in Sicht.
„Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit?“ – einen Monat vor dem meteorologischen Winterbeginn freuen sich die Betreiber der heimischen Bergbahnen bereits sehr über einen Gruß von Frau Holle. Am Wochenende gab es bis zu 15 Zentimeter Schnee in den Hochlagen. Ein Blick in die Webcams zeigte am Dienstag einiges an weißer Pracht – so weit dies der Hochnebel zuließ. Richtig winterlich wirkte dabei zum Beispiel die Bergstation Hutterer Höß.
„Die Abkühlung ist für uns ideal“
Hinterstoder-Vorstandsdirektor Helmut Holzinger sieht die Winterwelt in spe schon ganz in Rosa: „Die Abkühlung ist ideal. Auch wenn der Schnee noch nicht liegen bleibt, so hilft er uns doch sehr, damit das Wasser in den Speicherteichen besser gekühlt werden kann.“ Und ab 11. November soll es zu einer weiteren Kältewelle kommen. Das sei ideal, um alles für die Beschneiung vorzubereiten. „Außerdem merken wir es an den Buchungen für die Saisonkarten – sie werden sofort mehr, wenn es kalt wird“, so Holzinger.
Sommerbetrieb endete erst am Wochenende
Auch Peter Grögler, Sprecher der OÖ Seilbahnholding, ist guter Dinge: „Wir haben bis vor zwei Tagen noch Sommerbetrieb bei den Bergbahnen gehabt. In 14 Tagen fangen wir mit der Beschneiung an, geplant ist, dass wir am 4. Dezember das Skigebiet Dachstein-West aufsperren, am 5. Dezember den Kasberg, am 12. Dezember den Feuerkogel und am 19. Dezember dann den Krippenstein, wo zuerst noch die drei Bahnen serviciert werden müssen.“
Das sagt der Meteorologe
Ohne Beschneiungsanlagen könnten die Skipisten nicht so bald aufsperren, sagt Christian Ortner von Geosphere Austria: „Es steht das nächste Hochdruckgebiet in den Startlöchern, Niederschläge sind nicht in Sicht.“
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