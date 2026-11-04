Trafikanten-Schreck beim 9. Coup endlich gefilmt

Ein neues Gutachten könnte helfen

Offenbar ist der Gauner, der wegen einer psychischen Erkrankung als nicht zurechnungs- und damit nicht schuldfähig gilt und somit de facto tun und lassen kann, was er will, übermütig geworden. Nicht nur, dass er den Rollladen ruinierte, er fand es jetzt auch nicht mehr der Mühe wert, sich vor der Überwachungskamera – sie war wegen der mehrfachen Einbrüche montiert worden – zu verstecken. Er ist jetzt auf einem Video gut zu erkennen.