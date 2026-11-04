Geschützten Vogel gefangen: Jäger freigesprochen

Jäger wurde freigesprochen

Bei dieser Aussage blieb er auch vor Gericht und konnte glaubhaft versichern, dass er mit der Schlagnetzfalle „nur“ Marder jagen wollte. Das Gericht folgte diesem Vorbringen und der Prozess endete mit einem rechtskräftigen Freispruch für den 32-Jährigen. Diese Fallenart ist grundsätzlich nicht verboten. Ein Gutachter kam allerdings zu dem Schluss, dass sie für die Marderjagd nicht geeignet sei, weil sich die kleinen Räuber rasch daraus frei beißen können.