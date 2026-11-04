Vandalen sprengen Fahrscheinautomat in die Luft

Vermummte Jugendliche, die mit Böllern und Kugelbomben Anrainer verängstigen – die „Krone“ hat berichtet -, mutwillig zerstörte Haltestellen und gesprengte Automaten – diese Vorfälle sorgen seit Monaten für Ärger in Oberösterreichs Landeshauptstadt. Besonders betroffen waren zuletzt der Spallerhof und Auwiesen. Ein Ende der Vandalenakte scheint nicht in Sicht. Erst Ende vergangener Woche schlugen unbekannte Täter bei der Straßenbahnhaltestelle Schörgenhubstraße wieder zu und sprengten den Fahrscheinautomaten in die Luft. Ein Vorfall, der Erinnerungen an die Station Rädlerweg weckt.