Wie Sie beim Trainieren im Studio sparen können

Je kälter die Jahreszeit, desto mehr zieht es die Menschen zum Training ins Fitnessstudio. Die AK Oberösterreich hat die Preise in 45 Studios in Linz, Linz-Land, Wels und Steyr erhoben und wertvolle Tipps für den Abschluss des Fitnessstudio-Vertrages zusammengestellt.
Verglichen wurden Mitgliedschaften für ein Jahr mit monatlicher Zahlung und unlimitiertem Training. Der Monatsbeitrag liegt dafür zwischen 24,90 und 123 Euro. Dazu können je nach Studio noch Gebühren bis zu 97 Euro hinzukommen. Im Durchschnitt fallen 56 Euro an monatlichen Zahlungen fürs Gym an. Alles in allem kostet das erste Jahr Trainieren im Fitnessstudio zwischen 328,80 und 1.476 Euro. Die Preise stiegen gegenüber dem Vorjahr um 1,56 Prozent. Dieser erheblichen Preisdifferenz stehen auch sehr unterschiedliche Leistungen gegenüber: Vom einfachen Training über begleitete Work-outs und Kursangebote bis hin zu luxuriösen Wellnessbereichen. Bevor man einen Vertrag abschließt, sollte man daher die Preise vergleichen und überlegen, ob alle inkludierten Leistungen benötigt werden.
Kündigung oft schwierig
Nicht selten nimmt die Trainings-Euphorie rasch ab, aber der Vertrag läuft weiter. 30 Fitnessstudios bieten monatlich kündbare Tarife an. So kann der Vertrag ohne Probleme rasch beendet werden. Mehrjährige Vertragsbindungen sollten jedenfalls vermieden werden. Selbst wenn diese oft rechtswidrig sind, beharren manche Anbieter hartnäckig darauf und die rechtliche Durchsetzung kostet – selbst mit Unterstützung der AK – viel Zeit und Nerven.
Problematische Zahlungen
Wer für mehrere Monate im Voraus bezahlt hat, bekommt bei einer Schließung des Studios oder bei einem Besitzerwechsel nur sehr schwer das Geld zurück – selbst wenn ein Anspruch auf Rückzahlung besteht. Im Konkursfall bleibt nur die Anmeldung im Insolvenzverfahren und im Voraus bezahlte Beiträge sind meist weg.
Den gesamten Preisvergleich sowie alle weiteren Infos zu häufigen Problemen mit Fitnessstudio-Verträgen, wie die Beendigung einer Mitgliedschaft oder automatische Vertragsverlängerungen gibt es hier.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.