Wie Sie beim Trainieren im Studio sparen können

Verglichen wurden Mitgliedschaften für ein Jahr mit monatlicher Zahlung und unlimitiertem Training. Der Monatsbeitrag liegt dafür zwischen 24,90 und 123 Euro. Dazu können je nach Studio noch Gebühren bis zu 97 Euro hinzukommen. Im Durchschnitt fallen 56 Euro an monatlichen Zahlungen fürs Gym an. Alles in allem kostet das erste Jahr Trainieren im Fitnessstudio zwischen 328,80 und 1.476 Euro. Die Preise stiegen gegenüber dem Vorjahr um 1,56 Prozent. Dieser erheblichen Preisdifferenz stehen auch sehr unterschiedliche Leistungen gegenüber: Vom einfachen Training über begleitete Work-outs und Kursangebote bis hin zu luxuriösen Wellnessbereichen. Bevor man einen Vertrag abschließt, sollte man daher die Preise vergleichen und überlegen, ob alle inkludierten Leistungen benötigt werden.

Kündigung oft schwierig

Nicht selten nimmt die Trainings-Euphorie rasch ab, aber der Vertrag läuft weiter. 30 Fitnessstudios bieten monatlich kündbare Tarife an. So kann der Vertrag ohne Probleme rasch beendet werden. Mehrjährige Vertragsbindungen sollten jedenfalls vermieden werden. Selbst wenn diese oft rechtswidrig sind, beharren manche Anbieter hartnäckig darauf und die rechtliche Durchsetzung kostet – selbst mit Unterstützung der AK – viel Zeit und Nerven.