„Betriebe testen hier unter echten Bedingungen“

Aus Forschung soll Anwendung werden

Der Fokus des Labors liegt auf den Mobilfunktechnologien 5G und 6G. Unternehmen jeder Größe erhalten Zugang zu dem Labor, das offiziell 5G/6G-Testbed heißt. Darin können Technologien unter realen Industriebedingungen entwickelt und erprobt werden. So sollen Forschungsergebnisse möglichst rasch in die (industrielle) Anwendung gebracht werden.