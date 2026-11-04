Manipulierte Schoko: Serie reißt nicht ab

Die Serie an präparierten Halloween-Naschereien reißt nicht ab. In Linz fand nun ein weiterer Vater im Schokoriegel seiner Kinder eine Metallschraube. Nach Funden bei Familien in der Schiffmannstraße in Linz und in Vöcklamarkt ist das bereits der dritte Fall einer heimtückischen Süßigkeiten-Falle in Oberösterreich. Von den Tätern fehlt leider immer noch jede Spur.