Manipulierte Schoko: Serie reißt nicht ab

Die Serie an präparierten Halloween-Naschereien reißt nicht ab. In Linz fand nun ein weiterer Vater im Schokoriegel seiner Kinder eine Metallschraube. Nach Funden bei Familien in der Schiffmannstraße in Linz und in Vöcklamarkt ist das bereits der dritte Fall einer heimtückischen Süßigkeiten-Falle in Oberösterreich. Von den Tätern fehlt leider immer noch jede Spur.
Der 29-jährige Linzer hatte die Schraube am Dienstagnachmittag in den gesammelten Halloween-Süßigkeiten seiner Kinder gefunden. Den Riegel hatten die beiden (Tochter 8 und Sohn 4 Jahre alt) offenbar am Samstag im Stadtteil Ebelsberg gesammelt.
Schokoriegel mit Schraube
Nachdem der Vater auf einer Social-Media-Plattform ein Video gesehen hatte, bei dem auf derartige Manipulationen aufmerksam gemacht wurde, hatte er die Naschereien genau überprüft. In einem Schokoriegel fand er die Metallschraube.
Woher genau seine Kinder diesen Schokoriegel hatten, konnte bis dato nicht nachvollzogen werden. Sie waren in einer Gruppe von Kindern unterwegs gewesen und hatten die gesammelten Naschereien zunächst alle zusammengelegt und dann erst aufgeteilt. Verletzt wurde glücklicherweise auch diesmal niemand. Die Ermittlungen laufen.
Zwei neue Fälle in der Steiermark
Zwei weitere Fälle wurden zudem in der Steiermark bekannt, konkret in den Bezirken Leibnitz und Murtal, wie der Sprecher des Bundeskriminalamtes, Heinz Holub-Friedreich, Mittwochfrüh berichtete.
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