Geldwäsche

Trump begnadigt verurteilten Binance-Gründer Zhao

Web
24.10.2025 07:31
Zhao war im vergangenen Jahr zu vier Monaten Haft verurteilt worden.
Zhao war im vergangenen Jahr zu vier Monaten Haft verurteilt worden.(Bild: AFP/JASON REDMOND)
(Bild: AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)

US-Präsident Donald Trump hat den wegen Geldwäsche verurteilten Binance-Gründer Changpeng Zhao begnadigt. Dies teilte die US-Regierung am Donnerstag mit. 

Zhao – in der Kryptoszene als „CZ“ bekannt – war im vergangenen Jahr zu vier Monaten Haft verurteilt worden. Die Strafe hat er bereits verbüßt. Der Firmengründer hatte sich schuldig bekannt, gegen US-Geldwäschegesetze verstoßen zu haben. Außerdem akzeptierte Binance nach einem mehrjährigen Strafverfahren eine mehr als vier Milliarden Dollar (rund 3,45 Milliarden Euro) schwere Strafzahlung. Durch die Begnadigung könnte Zhao an die Spitze der Börse für Bitcoin, Ethereum & Co zurückkehren.

Der selbst ernannte „Krypto-Präsident“ Trump hat seit seinem Amtsantritt zu Jahresbeginn die Zügel für die Kryptobranche gelockert. Einem früheren Bericht des „Wall Street Journal“ zufolge war er zudem an einem Einstieg bei Binance interessiert. Trump hatte im Frühjahr auch drei Gründer der Kryptobörse begnadigt. Ihnen wurde ebenfalls ein Verstoß gegen Geldwäschegesetze vorgeworfen.

