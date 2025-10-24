Trump begnadigt verurteilten Binance-Gründer Zhao

Zhao – in der Kryptoszene als „CZ“ bekannt – war im vergangenen Jahr zu vier Monaten Haft verurteilt worden. Die Strafe hat er bereits verbüßt. Der Firmengründer hatte sich schuldig bekannt, gegen US-Geldwäschegesetze verstoßen zu haben. Außerdem akzeptierte Binance nach einem mehrjährigen Strafverfahren eine mehr als vier Milliarden Dollar (rund 3,45 Milliarden Euro) schwere Strafzahlung. Durch die Begnadigung könnte Zhao an die Spitze der Börse für Bitcoin, Ethereum & Co zurückkehren.