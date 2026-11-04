Paar legt sich vor Polizeistation mit Beamten an

Ein lautstarker Streit zwischen einem Mann und einer Frau ist Dienstagabend in Wien-Penzing völlig eskaliert. Als Polizisten eingreifen wollten, gingen die beiden plötzlich auf die Beamten los. Am Ende klickten für beide die Handschellen, eine Polizistin wurde verletzt.
Gegen 23.30 Uhr gerieten ein 39-Jähriger und seine 43-jährige Lebensgefährtin ausgerechnet vor der Polizeiinspektion Leyserstraße heftig aneinander. Die Beamten wurden auf den Streit aufmerksam und wollten die Situation klären. Doch davon wollten die beiden offenbar nichts wissen.
Mann ging mit Fäusten auf Beamte zu
Während der Mann die Polizisten lautstark anschrie und sämtliche Fragen ignorierte, zeigte sich auch seine Partnerin wenig kooperativ. Trotz mehrfacher Aufforderungen, sein Verhalten einzustellen, wurde der 39-Jährige zunehmend aggressiver. Schließlich packte er seine Fäuste aus und attackierte einen Beamten.
Die Polizisten nahmen den Mann daraufhin vorläufig fest. Doch er wehrte sich vehement mit Körperkraft gegen die Festnahme.
Auch Lebensgefährtin festgenommen
Das wiederum brachte seine 43-jährige Partnerin auf die Palme. Sie versuchte, die Polizisten an der Festnahme ihres Lebensgefährten zu hindern, und wurde schließlich ebenfalls festgenommen. Bei dem Einsatz erlitt eine Polizistin leichte Verletzungen. Beide Lebensgefährten wurden auf freiem Fuß angezeigt.
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