Paar legt sich vor Polizeistation mit Beamten an

Mann ging mit Fäusten auf Beamte zu

Während der Mann die Polizisten lautstark anschrie und sämtliche Fragen ignorierte, zeigte sich auch seine Partnerin wenig kooperativ. Trotz mehrfacher Aufforderungen, sein Verhalten einzustellen, wurde der 39-Jährige zunehmend aggressiver. Schließlich packte er seine Fäuste aus und attackierte einen Beamten.