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Mit Plan durch die Industrie

Oberösterreich
08.11.2026 00:01
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Organisation und Abwechslung: Das gefällt Katharina an ihrer Lehre zur Industriekauffrau.
Organisation und Abwechslung: Das gefällt Katharina an ihrer Lehre zur Industriekauffrau.(Bild: voestalpine AG)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Von der Schulbank direkt ins Berufsleben: Katharina (16) entschied sich für eine Lehre zur Industriekauffrau bei der voestalpine in Linz. Im zweiten Lehrjahr ist sie bereits mittendrin in der kaufmännischen Welt eines internationalen Konzerns.

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Bereits während ihrer Schulzeit merkte Katharina, dass sie sich eine praxisnähere Ausbildung wünscht. Bei der Suche nach passenden Möglichkeiten stieß sie auf die Lehre zur Industriekauffrau bei der voestalpine. „Die Aussicht auf einen interessanten Arbeitsplatz mit einem fairen Gehalt hat mich überzeugt“, erzählt sie.

Heute lernt Katharina unterschiedliche Unternehmensbereiche kennen und bekommt Einblicke in kaufmännische Abläufe. Sie organisiert, koordiniert und arbeitet mit verschiedenen Abteilungen zusammen. Dabei sind Genauigkeit und ein guter Überblick gefragt. „Mir gefällt, dass ich viele unterschiedliche Aufgaben übernehme und dabei sehe, wie die verschiedenen Bereiche zusammenspielen.“ Unterstützung bekommt sie von ihren Kollegen und den Ausbildenden.

Zitat Icon

Die Aussicht auf einen interessanten Arbeitsplatz mit einem fairen Gehalt hat mich überzeugt.

Katharina, 16 Jahre, Industriekauffrau-Lehrling

Besonders schätzt Katharina auch die zusätzlichen Angebote für Lehrlinge. Ob Exkursionen, Englischkurse oder der Austausch untereinander: „Man merkt, dass viel für uns gemacht wird.“ Einmal pro Woche besucht sie die Berufsschule. „Dort habe ich gute Freundschaften geschlossen. Das macht die Lehrzeit für mich besonders schön.“

LEHRE BEI DER VOESTALPINE

An den oberösterreichischen voestalpine-Standorten werden derzeit etwa 480 Nachwuchsfachkräfte ausgebildet. Rund 20 Lehrberufe stehen zur Auswahl. Alle Infos auf www.voestalpine.com/lehre

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