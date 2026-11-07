Auch in Linz sollen Öffi-Rüpel 50 Euro blechen

Laute Musik, nervige Telefonate oder Alkoholkonsum: Wer anderen Fahrgästen in Bus und Bim auf die Nerven geht, soll künftig zur Kasse gebeten werden. Das fordert zumindest der Linzer FP-Sicherheitsstadtrat Michael Raml. Vorbild ist Wien.
Wer kennt sie nicht, die unangenehmen Begleiterscheinungen einer Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Musik, die lautstark aus Handylautsprechern dröhnt, Fahrgäste, die ihre Telefonate mit der halben Bim teilen, oder Menschen, die sich schlichtweg nicht benehmen können. Geht es nach dem Linzer Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FPÖ), könnte solch rücksichtsloses Verhalten künftig teuer werden.
Wien als Vorbild
Nachdem die Wiener Linien angekündigt haben, verstärkt gegen störende Fahrgäste vorzugehen und dafür 50 Euro Strafe einzuheben, will Raml nun auch in Linz härtere Saiten aufziehen. Die bestehenden Beförderungsbedingungen der Linz Linien sollen verschärft, Verstöße konsequent geahndet werden. Dabei geht es nicht nur um laute Musik oder Videos ohne Kopfhörer. Auch störende Telefonate, Alkoholkonsum und andere Belästigungen sollen künftig mit 50 Euro bestraft werden können.
„Appelle alleine reichen nicht“
Erst kürzlich hatten die Linz Linien mit einer Kampagne für mehr Respekt und gegenseitige Rücksichtnahme geworben. Für Raml ein Schritt in die richtige Richtung, aber längst nicht genug. „Die Erfahrungen zeigen, dass nette Appelle allein viel zu kurz greifen“, kritisiert der Freiheitliche. Deshalb fordert er neben strengeren Regeln auch zusätzliches Kontrollpersonal. Dieses soll dafür sorgen, dass die Vorschriften tatsächlich eingehalten werden. „Es kann nicht sein, dass sich rücksichtslose Fahrgäste alles erlauben können, während die große Mehrheit darunter leiden muss“, so Raml.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.