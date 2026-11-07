Auch in Linz sollen Öffi-Rüpel 50 Euro blechen

„Appelle alleine reichen nicht“

Erst kürzlich hatten die Linz Linien mit einer Kampagne für mehr Respekt und gegenseitige Rücksichtnahme geworben. Für Raml ein Schritt in die richtige Richtung, aber längst nicht genug. „Die Erfahrungen zeigen, dass nette Appelle allein viel zu kurz greifen“, kritisiert der Freiheitliche. Deshalb fordert er neben strengeren Regeln auch zusätzliches Kontrollpersonal. Dieses soll dafür sorgen, dass die Vorschriften tatsächlich eingehalten werden. „Es kann nicht sein, dass sich rücksichtslose Fahrgäste alles erlauben können, während die große Mehrheit darunter leiden muss“, so Raml.