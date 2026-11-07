Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Preise sind extrem“

Kleiner, pflegeleichter: Das sind die Bau-Trends

Oberösterreich
07.11.2026 11:20
Bis Sonntag können sich Häuslbauer und Sanierer in Ried im Innkreis informieren.
Bis Sonntag können sich Häuslbauer und Sanierer in Ried im Innkreis informieren.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Weil die Grundstücke teurer werden, verkleinert sich der Spielraum von Häuslbauern. Bis Sonntag können sich Sanierer und Häuslbauer noch am Messegelände in Ried im Innkreis informieren. Die „Krone“ hat sich auf der Messe nach den aktuell großen Trends beim Wohnen umgehört.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Kleiner, pflegeleichter und individueller – darauf achten die Oberösterreicher derzeit beim Bauen und Sanieren besonders. Nach Jahren des Rückgangs springt der Wohnmarkt heuer wieder etwas an – das ist auch auf der von der „Krone“ präsentierten Messe Haus & Bau zu spüren. Sie findet noch bis inklusive Sonntag am Messegelände in Ried im Innkreis statt. Die „Krone“ hat sich unter den 200 Ausstellern zu den aktuellen Trends umgehört ...

Julia Strasser ist Lichtplanerin bei Pamalux.
Julia Strasser ist Lichtplanerin bei Pamalux.(Bild: Markus Wenzel)
Georg Schrems verkauft Türen und Fenstern
Georg Schrems verkauft Türen und Fenstern(Bild: Markus Wenzel)
Patrik Hörmann ist Chef des Poolbauers Kofler aus Laakirchen.
Patrik Hörmann ist Chef des Poolbauers Kofler aus Laakirchen.(Bild: Markus Wenzel)
  • Türen werden individueller: Die Standard-Haustüre gibt es (nicht) mehr – „es geht in Richtung Individualität“, sagt Georg Schrems vom Fenster- und Türenhändler Kobe aus Altheim. Einen klaren Trend gibt es hingegen beim Schließsystem: „Fingerprint ist derzeit der Verkaufsschlager“, so Schrems. Das sind Türen, die per Fingerabdruck statt mit dem klassischen Schlüssel geöffnet werden.
  • Gärten werden pflegeleichter: Beim Außenbereich gibt es laut Gartengestalterin Anna Grossbötzl von der Firma Grossbötzl aus Ort im Innkreis zwei maßgebliche Entwicklungen. Erstens: „Die Kunden hätten es gerne pflegeleicht.“ Und zweitens spielt auch die klimatische Veränderung eine große Rolle: „Gefragt sind jetzt Hitze- und Trocken-resistente Pflanzen, zum Beispiel Gingko-Bäume oder bei den Hecken Eiben.“
  • Lichter werden gleichmäßiger: Statt klassischen Glühbirnen sind zunehmend Lichtschienen aus LED gefragt, „weil sie gleichmäßiger Licht spenden“, sagt Julia Strasser von Pamalux Leuchten aus Straßwalchen. „Und im Außenbereich steigen seit rund zwei Jahren viele auf Solar um.“
  • Pools werden kleiner: „Die Grundstückpreise sind extrem, darum wird jetzt alles kleiner“ – so erklärt Patrik Hörmann, Geschäftsführer des Poolbauers Kofler aus Laakirchen, die Entwicklung zu kleineren Becken. „Nicht mehr die Größe ist entscheidend, sondern das Design und die ganzjährige Nutzung der Pools.“
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
07.11.2026 11:20
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
310.504 mal gelesen
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
139.184 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
121.906 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Niederösterreich
„Grüss Göttin“ bringt Kritiker auf die Palme
1320 mal kommentiert
Das Schild begrüßt Autofahrer in St. Pölten – und regt auf!
Wirtschaft
E-Auto-Fahrern drohen ab 2027 höhere Stromkosten
1224 mal kommentiert
Haushalte mit hohem Stromverbrauch müssen mit Mehrkosten von 10 bis 15 Euro pro Monat rechnen.
Außenpolitik
Xi Jinping über Stocker: „Das ist selten zu sehen“
1085 mal kommentiert
Christian Stocker war bereits als Kommunalpolitiker in China unterwegs und ist nun zum achten ...
Mehr Oberösterreich
„Preise sind extrem“
Kleiner, pflegeleichter: Das sind die Bau-Trends
Vater & Sohn aggressiv
Familienstreit endete mit Schlägen gegen Polizei
Härtere Gangart
Auch in Linz sollen Öffi-Rüpel 50 Euro blechen
Ein Jahr Ermittlungen:
Verfahren um gewilderten Wolf wurde eingestellt
Mit Schmuck geflüchtet
Juwelier ausgeraubt: Täter mit FFP2-Maske getarnt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf