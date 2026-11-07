Kleiner, pflegeleichter: Das sind die Bau-Trends

Kleiner, pflegeleichter und individueller – darauf achten die Oberösterreicher derzeit beim Bauen und Sanieren besonders. Nach Jahren des Rückgangs springt der Wohnmarkt heuer wieder etwas an – das ist auch auf der von der „Krone“ präsentierten Messe Haus & Bau zu spüren. Sie findet noch bis inklusive Sonntag am Messegelände in Ried im Innkreis statt. Die „Krone“ hat sich unter den 200 Ausstellern zu den aktuellen Trends umgehört ...