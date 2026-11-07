Gehörlose Poetinnen und Musiker auf einer Bühne

Wo beginnt Poesie und was macht die Musik?

„Es ist wie bei jeder Sprache: Auch die Gebärdensprache hat poetische Ausdrucksformen“, sagt Schinnerl, die das Projekt gemeinsam mit Magdalena Mülleder betreut. Diese betont: „Poemmusic verbindet nicht nur zwei Kunstformen, sondern auch Menschen. Da treffen Persönlichkeiten mit verschiedenen Vorstellungen darüber aufeinander, wie Kunst und Performance entstehen können. Jeder muss seine Komfortzone verlassen und sich auf den anderen einlassen.“