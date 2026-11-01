Wie Alleinerzieherin mit 33 Euro am Tag auskommt

„Was ich verdiene, reicht auf Dauer nicht aus“

Wie die 28-Jährige Job, Kinder und Geldsorgen stemmt? „Ich kenne es nicht anders. Es waren immer nur wir drei. Und wir sind ein eingespieltes Team.“ Pausen gibt es nicht. Selbst wenn die Kinder einmal nicht da sind, warten andere Aufgaben, so Anika. Ihre Mama sei eine große Hilfe, trage aber nicht dieselbe Verantwortung wie ein zweiter Elternteil. „Ich bringe die Mädchen ins Bett und wecke sie morgens auf, richte die Snackboxen, bringe sie in den Kindergarten und hole sie wieder ab. Wenn ich zwischendurch nicht den Staubsauger in die Hand nehme, liegen die Brösel drei Tage später immer noch da.“