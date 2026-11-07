Kühbauer: „Das spricht schon für die Mannschaft“

Der LASK hat in der Fußball-Bundesliga dank späten Treffern das Oberösterreich-Derby für sich entschieden. Der Meister gewann bei der SV Ried am Samstagabend 4:2. Hier die Stimmen zum Spiel via Sky ...
Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer): „Besser kannst du nicht in ein Spiel reinstarten. Wir haben dann aber ein bisschen die letzte Konsequenz vermissen lassen in den Zweikämpfen, und so hat Ried das Spiel umdrehen können. In der Pause war uns klar, dass wir einfach auf Zug bleiben müssen. Wenn du dann kurz vor Ende des Spiels mit einem tollen Tor gewinnen kannst, brechen alle Dämme. Und ich bin richtig froh darüber, weil die Mannschaft einmal mehr wieder zurückgekommen ist. Und das spricht dann schon für eine Mannschaft, die funktioniert.“
Mario Despotovic (Ried-Trainer): „Das ist natürlich sehr bitter, sehr hart. Wir haben gegen einen sehr guten Gegner gespielt. Wir waren über sehr weite Strecken auf Augenhöhe, und dann ist es leider in deren Richtung gekippt. Die Mannschaft hätte einen Punkt verdient gehabt.“ Zu den späten Gegentoren: „In den Spielen davor hatten wir schon das Problem, dass wir sehr passiv waren in der Defensive. Diesmal war das, glaube ich, besser. Das Spiel hätte auch auf unsere Seite kippen können, aber diesmal war es halt unglücklich.“
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