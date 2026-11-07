Kühbauer: „Das spricht schon für die Mannschaft“

Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer): „Besser kannst du nicht in ein Spiel reinstarten. Wir haben dann aber ein bisschen die letzte Konsequenz vermissen lassen in den Zweikämpfen, und so hat Ried das Spiel umdrehen können. In der Pause war uns klar, dass wir einfach auf Zug bleiben müssen. Wenn du dann kurz vor Ende des Spiels mit einem tollen Tor gewinnen kannst, brechen alle Dämme. Und ich bin richtig froh darüber, weil die Mannschaft einmal mehr wieder zurückgekommen ist. Und das spricht dann schon für eine Mannschaft, die funktioniert.“