Familienstreit endete mit Schlägen gegen Polizei

Eigentlich wurden Polizisten herbeigerufen, um einen Familienstreit in Linz zu schlichten. Plötzlich „verbündeten“ sich die Streithähne aber gegen die Beamten, was mit Festnahmen endete.
Am Freitagabend wurden Polizisten zu einer Wohnung im Linzer Stadtteil Ebelsberg gerufen. Grund war ein Familienstreit, bei dem auch ein 29-jähriger Türke und sein Vater (55) beteiligt waren. Die anfänglich ruhige Amtshandlung eskalierte aber, als der Sohn unvermittelt auf einen der Polizisten eingeschlagen haben soll und ihn umstoßen wollte.
Handfesseln für Angreifer
Die Beamten fixierten den Angreifer, ihm wurden aufgrund seiner massiven Gegenwehr Hand- und Fußfesseln angelegt. Das soll dem Vater nicht gepasst haben. Er wird verdächtigt, zwei Polizisten weggestoßen zu haben, um die Festnahme seines Sohnes zu verhindern.
Vater und Sohn festgenommen
Letztlich wurde auch der 55-Jährige festgenommen und das Vater-Sohn-Duo ins Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert. Den Polizisten gelang es, dass bei dem Vorfall weder einer der Festgenommenen noch ein Beamter verletzt wurde.
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