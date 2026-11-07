Familienstreit endete mit Schlägen gegen Polizei

Am Freitagabend wurden Polizisten zu einer Wohnung im Linzer Stadtteil Ebelsberg gerufen. Grund war ein Familienstreit, bei dem auch ein 29-jähriger Türke und sein Vater (55) beteiligt waren. Die anfänglich ruhige Amtshandlung eskalierte aber, als der Sohn unvermittelt auf einen der Polizisten eingeschlagen haben soll und ihn umstoßen wollte.