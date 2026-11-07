Junger Biker rollte wie ein Stuntman über Autodach

Glimpflich endete ein Auffahrunfall eines Motorradfahrers und eines Pkw-Lenkers am Freitag gegen 20.10 Uhr in Pram. Der 16-Jährige aus Wendling (Bezirk Grieskirchen) fuhr am Freitag gegen 20.10 Uhr in Pram mit seinem Motorrad auf der L1077 Richtung Pram. Vor ihm fuhr sein 24-jähriger Bekannter aus Rottenbach mit dem Pkw. Als dieser in der Ortschaft Oberprenning links auf einen Güterweg abbiegen wollte, musste er aufgrund des Gegenverkehrs sein Auto zum Stillstand bringen.



Nur leicht verletzt

Der 16-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und wurde über das Dach des Wagens geschleudert. Von dort rollte er sich ab, sodass er anschließend wieder zum Stehen kam. Er erlitt dabei eine leichte Verletzung, die im Krankenhaus Ried im Innkreis behandelt wurde.