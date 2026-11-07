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Verletzt unter Baum

Rentner hörte Schreie des eingeklemmten Nachbarn

Oberösterreich
07.11.2026 20:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Krone-Collage/Jürgen Fuchs, Christof Birbaumer)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Ein 82-jähriger Oberösterreicher verdankt seinem aufmerksamen Nachbarn, dass er nach einem Forstunfall befreit werden konnte. Der 79-Jährige hatte seine verzweifelten Rufe aus dem Wald gehört und war ihm mit seinem Traktor zu Hilfe gekommen. Der Ältere lag dort eingeklemmt unter einem Baumstamm.

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Am Samstagnachmittag hörte der 79-Jährige in Tragwein im Mühlviertel plötzlich Schreie seines 82-jährigen Nachbarn aus einem nahegelegenen Wald. Er war zunächst der Meinung, dass dieser nur seinem Hund ruft.

Als die Schreie aber nicht aufhörten, machte er sich mit seinem Traktor auf den Weg dorthin. Im Wald fand er schließlich den Nachbarn unter einem Baumstamm eingeklemmt, der an einer Forstzange befestigt war.

Baum angehoben und Rettung alarmiert
Der 79-Jährige betätigte die Hydraulik, um den Baum anzuheben, und holte dann Hilfe. Der verletzte 82-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Linz geflogen werden.

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