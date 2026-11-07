Rentner hörte Schreie des eingeklemmten Nachbarn

Ein 82-jähriger Oberösterreicher verdankt seinem aufmerksamen Nachbarn, dass er nach einem Forstunfall befreit werden konnte. Der 79-Jährige hatte seine verzweifelten Rufe aus dem Wald gehört und war ihm mit seinem Traktor zu Hilfe gekommen. Der Ältere lag dort eingeklemmt unter einem Baumstamm.