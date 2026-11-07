Aggressiver Dieb verletzte Security bei Rauferei

Zu einem Ladendiebstahl kam es am Freitag in einer Drogeriefiliale im Linzer Stadtteil Urfahr. Ein 25-jähriger Syrer soll Parfum gestohlen haben. Als ein Sicherheitsmitarbeiter den Verdächtigen festhalten wollte, wehrte dieser sich heftig und verletzte den Mann. Polizisten konnten den Dieb festnehmen.
Nachdem der Security-Mitarbeiter den Diebstahl bemerkt hatte, nahm er sofort die Verfolgung auf und konnte den Mann tatsächlich einholen. Weil dieser zu flüchten versuchte, hielt ihn der Security mit Körperkraft fest.
Nach einer kurzen Fixierung hatte sich der 25-Jährige beruhigt und der Sicherheitsmitarbeiter konnte seine Fixierung lösen. Danach gingen beiden wieder Richtung Geschäft. Beim Hineingehen dürfte der Beschuldigte aber neuerlich aggressiv geworden sein und Drohungen ausgesprochen haben.
Ausrüstung beschädigt
Als Folge daraus kam es erneut zur körperlichen Auseinandersetzung, und wieder konnte der Security den Beschuldigten am Boden fixieren. Der Sicherheitsmitarbeiter erlitt dabei leichte Verletzungen und seine Ausrüstungsgegenstände wurden beschädigt.
Herbeigerufene Polizisten nahmen den Syrer fest. Bei der Durchsuchung fanden sie Parfum und eine Smartwatch bei dem Mann. Dieser beruhigte sich jedoch nicht und randalierte weiter, sodass ihm die Polizisten Hand-und Fußfesseln anlegen mussten. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 25-Jährige in die Justizanstalt Linz eingeliefert.
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