Aggressiver Dieb verletzte Security bei Rauferei

Herbeigerufene Polizisten nahmen den Syrer fest. Bei der Durchsuchung fanden sie Parfum und eine Smartwatch bei dem Mann. Dieser beruhigte sich jedoch nicht und randalierte weiter, sodass ihm die Polizisten Hand-und Fußfesseln anlegen mussten. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 25-Jährige in die Justizanstalt Linz eingeliefert.