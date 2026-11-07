Tobias (16) „flog“ wie ein Stuntman über Autodach

Der HTL-Schüler bewies Stuntman-Qualitäten: Er rollte über das Dach und die Motorhaube und kam anschließend wieder auf die Beine. Wie er den Unfall erlebt hat, schildert Tobias selbst: „Weil es so kalt war, hatte ich zwei Paar Handschuhe, eine Jogginghose und darüber eine Motorradhose an. Am Oberkörper trug ich drei Westen und darüber die Motorradweste. Um meinen sechs Jahre alten Helm hatte ich zusätzlich einen Schal gebunden. Das alles hat den Aufprall sicher gemildert.“