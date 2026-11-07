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Spektakulärer Unfall

Tobias (16) „flog“ wie ein Stuntman über Autodach

Oberösterreich
07.11.2026 18:00
Tobias (16) trug Helm und Bikerkleidung und hatte einen offenbar topfitten Schutzengel.
Tobias (16) trug Helm und Bikerkleidung und hatte einen offenbar topfitten Schutzengel.(Bild: Tobias Gründlinger)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

Glimpflich ist für diesen Unfall fast schon eine Untertreibung – denn es hätte auch am Friedhof enden können, als Tobias Gründlinger (16) aus Wendling im Bezirk Grieskirchen (OÖ) am Freitag gegen 20.10 Uhr mit seiner Aprilia SX 125 auf dem Heimweg war.

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Als ein vor ihm fahrender Autofahrer links abbiegen wollte, musste dieser wegen des Gegenverkehrs anhalten. Tobias konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, prallte mit seinem Kleinmotorrad gegen das Heck des BMW und wurde über das Autodach geschleudert.

Der HTL-Schüler bewies Stuntman-Qualitäten: Er rollte über das Dach und die Motorhaube und kam anschließend wieder auf die Beine. Wie er den Unfall erlebt hat, schildert Tobias selbst: „Weil es so kalt war, hatte ich zwei Paar Handschuhe, eine Jogginghose und darüber eine Motorradhose an. Am Oberkörper trug ich drei Westen und darüber die Motorradweste. Um meinen sechs Jahre alten Helm hatte ich zusätzlich einen Schal gebunden. Das alles hat den Aufprall sicher gemildert.“

Mit dem Oberkörper sei er über das Dach gerutscht, sodass deutliche Schürfspuren zu sehen gewesen seien. „Ich habe lediglich zwei Kratzer am Bein. Nur mein linker Schuh war weg. Der lag fünf Meter vom Motorrad entfernt.“

Das Kleinmotorrad wurde bei dem Anprall in Mitleidenschaft gezogen, Gabel und Lenker sind ...
Das Kleinmotorrad wurde bei dem Anprall in Mitleidenschaft gezogen, Gabel und Lenker sind verbogen.(Bild: Tobias Gründlinger)

Nur zwei Kratzer abbekommen
Der 24-jährige Autofahrer stieg sofort aus und kümmerte sich um den Jugendlichen. Dabei stellte sich heraus, dass er mit Tobias‘ älterem Bruder Michael befreundet ist, der in der Nähe wohnt und ebenfalls zum Unfallort kam. Tobias wurde ins Krankenhaus Ried gebracht. Dort stellten die Ärzte außer den beiden Kratzern keine Verletzungen fest.

„Schau besser aus als mein Motorrad“
Der unfreiwillige Stuntman ist froh, den Unfall so glimpflich überstanden zu haben. Mehr schmerzt ihn der Schaden an seinem Motorrad: „Die Gabel ist komplett verbogen, der Lenker verdreht, der Tank hochgeschoben – da schau ich viel besser aus.“

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