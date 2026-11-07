Mit 2,16 Promille gegen Betonleitwand geprallt

Zu dem Verkehrsunfall kam es am Samstag kurz nach Mitternacht auf der Auffahrtsrampe Wels-West zur A8. Ein 41-Jähriger aus Thalheim fuhr mit seinem Pkw – laut Zeugenaussagen – viel zu schnell und prallte links gegen die Betonleitwand. Durch die Wucht des Aufpralls kam er rechts von der Fahrbahn ab, prallte erneut gegen eine Betonwand, querte nochmals die Fahrbahn und kam in einer Grünfläche zum Stillstand.