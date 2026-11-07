Mit 2,16 Promille gegen Betonleitwand geprallt

Zur Geisterstunde, also kurz nach Mitternacht, war ein Autolenker aus Thalheim auf der Auffahrtsrampe Wels-West zur A8 in OÖ viel zu schnell unterwegs. Der 41-Jährige krachte mit seinem Wagen zuerst links, dann rechts gegen eine Betonwand: 2,16 Promille.
Zu dem Verkehrsunfall kam es am Samstag kurz nach Mitternacht auf der Auffahrtsrampe Wels-West zur A8. Ein 41-Jähriger aus Thalheim fuhr mit seinem Pkw – laut Zeugenaussagen – viel zu schnell und prallte links gegen die Betonleitwand. Durch die Wucht des Aufpralls kam er rechts von der Fahrbahn ab, prallte erneut gegen eine Betonwand, querte nochmals die Fahrbahn und kam in einer Grünfläche zum Stillstand.
Lenker wurde nur leicht verletzt
Er konnte sich leicht verletzt selbstständig aus dem Wagen befreien. Bei der Unfallaufnahme beschimpfte er die Polizeibeamten. Der Alkotest ergab 2,16 Promille. Der Mann wurde ins Klinikum Wels eingeliefert.
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