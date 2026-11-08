Warum Tannen in Zukunft knapp werden könnten

Preise ziehen „leicht an“

Zum Thema Preis schaut es so aus, dass auch die Christbäume etwas teurer werden, der Meterpreis wird sich auf 24 bis 27 Euro belaufen. „Wir werden nicht übermäßig die Preise anziehen, warum auch? Aber wir sind auch von den Teuerungen bei Treibstoffen und Betriebsmitteln betroffen und können nicht alles schlucken“, erklärt Gschwendtner, der bei der Frage, ob es nicht schlauer wäre, einen lebenden Christbaum zu kaufen, zurückhaltend ist: „Die Anwuchsrate ist gering, aber natürlich ist es eine Option. Wegen der Nachhaltigkeit gibt‘s aber keinen Unterschied.“