Pflegegeld gekürzt, weil Jugendliche krabbeln kann

Bis zum 1. März 2026 bezog die Jugendliche Pflegegeld der höchsten Stufe 7. Mit Vollendung des 15. Lebensjahres fielen aber die Sonderbestimmungen für Kinder weg und das Mädchen wurde als Erwachsene eingestuft. Die PVA wollte das Pflegegeld auf Stufe 6 kürzen und begründete das mit einer erkennbaren Pflegeerleichterung. Nicht nur könne das Mädchen an der Hand geführt werden, es könne auch einen Rollstuhl so anstoßen, dass er zu schaukeln beginnt.