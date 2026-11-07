Pflegegeld gekürzt, weil Jugendliche krabbeln kann

Ein schwerstbehindertes Mädchen kann Gegenstände werfen und ein paar Meter krabbeln. Darin sah die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) eine Pflegeerleichterung und kürzte die Unterstützung. In zweiter Instanz bekam die Familie aber Recht – und weiterhin die höchste Pflegestufe.
Bis zum 1. März 2026 bezog die Jugendliche Pflegegeld der höchsten Stufe 7. Mit Vollendung des 15. Lebensjahres fielen aber die Sonderbestimmungen für Kinder weg und das Mädchen wurde als Erwachsene eingestuft. Die PVA wollte das Pflegegeld auf Stufe 6 kürzen und begründete das mit einer erkennbaren Pflegeerleichterung. Nicht nur könne das Mädchen an der Hand geführt werden, es könne auch einen Rollstuhl so anstoßen, dass er zu schaukeln beginnt.
Familie bekam erst in zweiter Instanz Recht
Die Familie wollte sich diese Abstufung nicht gefallen lassen, klagte dagegen beim Landesgericht Linz. Doch das Gericht wies die Klage ab, folgte der Argumentation der Versicherungsanstalt. Erst in zweiter Instanz bekam die Familie Recht.
Das Gegenteil von „pflegeerleichternd“
Das Oberlandesgericht Linz (OLG) entschied, dass die wenigen Schritte, die das Mädchen gehen kann, nicht pflegeerleichternd seien, ebenso wenig das Werfen von Gegenständen. Im Gegenteil: Diese Punkte würden eine ständige Beaufsichtigung erfordern und dadurch den Pflegeaufwand sogar noch erhöhen.
Zusammenfassend kam das OLG zur Ansicht, dass die Schwerstbehinderte keine zweckgerichtete Beweglichkeit aufweist und dem Mädchen auch weiterhin Pflegegeld der Stufe 7 zusteht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.