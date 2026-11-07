Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Krimis von Eva Reichl

„Jetzt freuen sie sich über eine Leiche im Garten“

Oberösterreich
07.11.2026 18:00
Eva Reichl, eine erfolgreiche Krimi-Autorin, lebt im Unteren Mühlviertel.
Eva Reichl, eine erfolgreiche Krimi-Autorin, lebt im Unteren Mühlviertel.(Bild: Franz Bodingbauer)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Flammen bringen Geheimnisse ans Licht: In Eva Reichls neuem Krimi „Mühlviertler Feuer“ erschüttert eine Serie von Brandanschlägen den Norden von Oberösterreich. Seit 2018 inszeniert Reichl das Verbrechen in einer Region, in der sie selbst zu Hause ist. Im Gespräch mit der „Krone“ verrät sie, warum ihre Krimis von hier gar nicht mehr wegkommen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die oberösterreichische Autorin Eva Reichl lebt im Mühlviertel und ist für ihre regionalen Kriminalromane bekannt.

Mit Chefinspektor Oskar Stern und den Thrillern rund um Diana Heller verwandelt sie ihre Heimat in einen Schauplatz für Verbrechen, Rache, Leidenschaften. Ihr Motto: „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Böse so nah liegt?“, sagt sie im „Krone“-Talk.

Mit „Mühlviertler Feuer“, erschienen im Gmeiner Verlag, legt sie den neunten Fall für Chefinspektor Oskar Stern vor.

„Krone“: Warum spielt „Mühlviertler Feuer“ in Rohrbach-Berg? 
Eva Reichl: Ein Herr aus Rohrbach-Berg hat mir ein E-Mail geschrieben, dass es an der Zeit sei, dass endlich ein Oskar Stern-Krimi in Rohrbach-Berg spiele. Er hat das so charmant formuliert, ich bin gleich hingefahren.

Was haben Sie mit den Augen einer Krimiautorin entdeckt?
Die Tradition des „Totenrufens“ hat mich gleich fasziniert. Dieser Brauch ist in Österreich einzigartig und reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Wenn in der Pfarre Rohrbach jemand stirbt, läutet zuerst die Totenglocke und dann steigt der Mesner auf den Kirchturm und ruft vom Turmgang den Namen des bzw. der Verstorbenen in alle vier Himmelsrichtungen. Auch, wenn es dieser Brauch nicht in meinen Krimi geschafft hat, weil es von der Geschichte her nicht gepasst hat, war ich dennoch so beeindruckt, dass für mich klar war: der neunte Fall für Chefinspektor Oskar Stern spielt in Rohrbach-Berg.

(Bild: Gmeiner)

Dieses Mal geht es ums Feuer. Warum ausgerechnet Feuer?
Wenn etwas vom Feuer verschlungen wird, dann ist es weg – vernichtet. Es kann nicht wieder hergestellt werden. Und das Motiv wollte ich in diesem Krimi verwenden.

Mit den Waldbränden im Sommer 2026 hat das ja eine neue Dimension bekommen...
Ich habe „Mühlviertler Feuer“ vor eineinhalb Jahren geschrieben. Damals wusste ich noch nicht, dass ein Sommer wie der heurige vor der Tür steht, in dem es – gefühlt - jeden Tag irgendwo gebrannt hat in Österreich, ausgelöst durch die Trockenheit und die Hitze.

Sie lassen seit neuen Jahren Krimis im Mühlviertel spielen. Was hat sich verändert?
Anfangs habe ich überlegt, wo ich meine Krimis spielen lassen könnte. Wenn es sich um private Schauplätzte gehandelt hat, habe ich die Eigentümer um Erlaubnis gebeten. Das war oftmals gar nicht so einfach, ich habe auch einige Absagen erhalten.

Und jetzt?
Jetzt freuen sich die Leute, wenn ich mit meinem Anliegen, eine Leiche bei ihnen zu platzieren, daherkomme. Einige bieten sich sogar selber als Opfer oder Täter an – sehr lustig! Oder Bürgermeister treten an mich heran, ob ich nicht Interesse hätte, einen Krimi in ihrem wunderschönen Ort spielen zu lassen. So sind die Mühlviertlerinnen und Mühlviertler: Mit vollem Herzen bei der Sache dabei!

Lesen Sie auch:
Sabine „Sassy“ Holzinger ist eng mit dem Salzkammergut verbunden – in Gmunden gibt sie ein ...
Heimspiel in Gmunden
Sassy Holzinger: „Es ist ein Stück Leben“
03.11.2026
Schloss Ort in Gmunden
Danielle Spera über Mut und jüdisches Leben
05.11.2026
Theater des Kindes
Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt
06.11.2026

Sie haben sicher ein nächstes Buch in der Pipeline?
Im März 2027 erscheint „Vier Leichen zur Linzer Torte“, ein Krimi in meiner Serie mit Chefinspektorin Lotta Meinich und ihrem Vater Gustav, ein mittlerweile pensionierter Chefinspektor. Die spielt in ganz Oberösterreich.

Was betrachten Sie als Ihren größten Erfolg?
Meine jüngsten drei Krimis haben es auf die heimische Bestsellerliste vom Hauptverband des Österreichischen Buchhandels geschafft. Ich bin nun in der glücklichen Lage, meinen derzeitigen Brotberuf als Controllerin an den berühmten Nagel zu hängen und mich ab nun an voll und ganz aufs Schreiben zu konzentrieren. Dafür gebührt meinen Leserinnen und Lesern ein ganz großes Dankeschön!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
07.11.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
310.950 mal gelesen
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
139.716 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
122.803 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Wirtschaft
E-Auto-Fahrern drohen ab 2027 höhere Stromkosten
1354 mal kommentiert
Haushalte mit hohem Stromverbrauch müssen mit Mehrkosten von 10 bis 15 Euro pro Monat rechnen.
Niederösterreich
„Grüss Göttin“ bringt Kritiker auf die Palme
1322 mal kommentiert
Das Schild begrüßt Autofahrer in St. Pölten – und regt auf!
Österreich
E-Card-Gebühr: Regierung schröpft wieder Senioren
1194 mal kommentiert
Ab 2026 müssen Millionen Pensionisten in Österreich erstmals die jährliche E-Card-Gebühr ...
Mehr Oberösterreich
Krimis von Eva Reichl
„Jetzt freuen sie sich über eine Leiche im Garten“
Spektakulärer Unfall
Tobias (16) „flog“ wie ein Stuntman über Autodach
Familie klagte
Pflegegeld gekürzt, weil Jugendliche krabbeln kann
Bruckneruni
Gehörlose Poetinnen und Musiker auf einer Bühne
Kurz nach Mitternacht
Mit 2,16 Promille gegen Betonleitwand geprallt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf