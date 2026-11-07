„Jetzt freuen sie sich über eine Leiche im Garten“

Was haben Sie mit den Augen einer Krimiautorin entdeckt?

Die Tradition des „Totenrufens“ hat mich gleich fasziniert. Dieser Brauch ist in Österreich einzigartig und reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Wenn in der Pfarre Rohrbach jemand stirbt, läutet zuerst die Totenglocke und dann steigt der Mesner auf den Kirchturm und ruft vom Turmgang den Namen des bzw. der Verstorbenen in alle vier Himmelsrichtungen. Auch, wenn es dieser Brauch nicht in meinen Krimi geschafft hat, weil es von der Geschichte her nicht gepasst hat, war ich dennoch so beeindruckt, dass für mich klar war: der neunte Fall für Chefinspektor Oskar Stern spielt in Rohrbach-Berg.