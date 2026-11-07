Derby! SV Ried gegen den LASK – ab 19.30 Uhr LIVE

Ried soll für den Meister wieder zum harten Pflaster werden. Im Cup wendete der Titelverteidiger aus Linz erst vor zehn Tagen das Aus vor heimischer Kulisse gerade noch ab, das Innviertel haben sie in der Liga zuletzt viermal in Folge sieglos wieder verlassen. Die Rieder sind derzeit grundsätzlich schwer zu biegen. Sechs Runden sind sie schon ungeschlagen, gegen Salzburg und Sturm Graz gab es jeweils Unentschieden. Halten die „Wikinger“ den Kurs, sind sie ein ernsthafter Kandidat für die Meistergruppe. Derzeit liegt Ried mit vier Zählern Vorsprung auf den Siebenten Wattens in den Top Sechs. Der LASK hat noch höhere Ambitionen, bei acht Punkten Rückstand auf Leader Rapid sind für den Champions-League-Starter Ausrutscher in der Liga quasi tabu.