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Nach Storno von Gast

„Ich halte diese Suderanten alle nicht mehr aus“

Oberösterreich
04.11.2026 05:00
Wirt Wolfgang Brunner blieb am Freitag auf einem reservierten Tisch sitzen.
Wirt Wolfgang Brunner blieb am Freitag auf einem reservierten Tisch sitzen.(Bild: Krone KREATIV/Horst Einöder)
Porträt von Vera Lischka
Von Vera Lischka

Ein Abend nimmt eine unerwartete Wendung, obwohl eigentlich alles vorbereitet war. Statt sich aufzuregen, zieht ein Ennser Wirt daraus seine eigenen Schlüsse und startet eine Aktion, die bei seinen Gästen für erstaunlich viel Resonanz sorgt.

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„Wenn sechs Gäste nicht kommen, ist das für mich kein Weltuntergang. Nein, ich schimpfe nicht, denn die meisten geben davor Bescheid.“ Wolfgang Brunner ist seit 25 Jahren Wirt und Hotelier im Goldenen Schiff in Enns. Dass immer wieder Reservierungen nicht eingehalten werden ist für ihn nichts Außergewöhnliches, dennoch ärgerlich. „Das Fleisch wurde bestellt, die Vorspeisen waren in Vorbereitung, eine Extra-Servicekraft wurde eingestellt, und zwei andere Anfragen für den Abend musste ich absagen, weil kein Platz mehr war“, erzählt Brunner über den Fall, der sich am Freitag in seinem Haus abspielte.

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