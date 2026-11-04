„Ich halte diese Suderanten alle nicht mehr aus“

„Wenn sechs Gäste nicht kommen, ist das für mich kein Weltuntergang. Nein, ich schimpfe nicht, denn die meisten geben davor Bescheid.“ Wolfgang Brunner ist seit 25 Jahren Wirt und Hotelier im Goldenen Schiff in Enns. Dass immer wieder Reservierungen nicht eingehalten werden ist für ihn nichts Außergewöhnliches, dennoch ärgerlich. „Das Fleisch wurde bestellt, die Vorspeisen waren in Vorbereitung, eine Extra-Servicekraft wurde eingestellt, und zwei andere Anfragen für den Abend musste ich absagen, weil kein Platz mehr war“, erzählt Brunner über den Fall, der sich am Freitag in seinem Haus abspielte.