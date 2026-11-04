Überstundenskandal im Kärntner Landtag: Anklage!

Zur Erinnerung: Im März 2024 langen beim Land Kärnten anonyme Hinweise zur Arbeitszeit des Landtagsdirektors Robert Weiß ein. Unter anderem heißt es plötzlich, der Top-Beamte sei „nie da“. Das Land prüft die Arbeitszeitaufzeichnungen, anfangs stehen die Zeichen noch auf eine amikale Lösung.