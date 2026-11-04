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Ein Punkt zum Titel

ÖFB-Legionär fixiert in Norwegen den Aufstieg

Fußball
04.11.2026 05:29
Raphael Schifferl und Haugesund steigen fix in die Eliteserie auf – für den Meistertitel fehlt ...
Raphael Schifferl und Haugesund steigen fix in die Eliteserie auf – für den Meistertitel fehlt nur mehr ein Punkt.(Bild: zVg)
Porträt von Lukas Töfferl
Von Lukas Töfferl

Der Lavanttaler Raphael Schifferl und Haugesund steigen in die 1. norwegische Liga auf. Für den Meistertitel reicht am Wochenende ein Unentschieden. Kopfzerbrechen bereitet dem Klub aber der VAR, der in der Eliteserie genutzt wird. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft aus, eine Verlängerung ist möglich. Norwegisch lernt „Schiffi“ bereits ...

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„Unglaublich! Es fällt alles ab von einem. Ich bin extrem erleichtert. Vor eineinhalb Wochen hatten wir es nicht mehr selbst in der Hand“, jubelt Raphael Schifferl. Der Lavanttaler stieg am Montagabend mit Haugesund in die 1. norwegische Liga auf. Weil Kontrahent Kongsvinger bei Stabaek unterlag.

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