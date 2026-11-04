ÖFB-Legionär fixiert in Norwegen den Aufstieg

Der Lavanttaler Raphael Schifferl und Haugesund steigen in die 1. norwegische Liga auf. Für den Meistertitel reicht am Wochenende ein Unentschieden. Kopfzerbrechen bereitet dem Klub aber der VAR, der in der Eliteserie genutzt wird. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft aus, eine Verlängerung ist möglich. Norwegisch lernt „Schiffi“ bereits ...