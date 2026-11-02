Co-Pilotin des Todesfliegers war 20 Jahre alt

Kurz vor dem Crash des Learjet 60, der auf ein Wohngebiet von Palm Beach County, übernahm eine Frau den Funkverkehr mit der Flugsicherung von Miami. Dabei handelte es sich vermutlich um die 20-Jährige. Sie berichtete erst von Eisbildung, die „beherrschbar“ sei und „mäßigen Turbulenzen“. Dann fragte sie, ob sie auf eine Höhe von 37.000 Fuß aufsteigen dürfe. Kurz darauf setzte sie allerdings schon einen verzweifelten Notruf ab: „Wir werden abstürzen!“, rief sie.