Weichen gestellt: 34 Grazer Zuglenker müssen gehen

Der Beschluss wurde schon Anfang der 2000er gefasst: Die Fahrdienstleitung der ÖBB soll in fünf Zentralen gebündelt werden. Soll heißen: Zuglenker wird es nicht mehr an jedem einzelnen Bahnhof geben – stattdessen sollen große Teams von Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck und Villach aus den Verkehr steuern, den Verschub koordinieren und Störungen beheben.