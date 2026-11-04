Wenn das Heizen im Winter zur Kostenfrage wird

Mit den fallenden Temperaturen müssen sich immer mehr Menschen auch Gedanken über das Heizen machen. Denn in den vergangenen Jahren sind die Heizkosten in die Höhe geschnellt und belasten das Haushaltsbudget zusätzlich. Und es taucht immer wieder die Frage auf, wie man die Kosten für das Heizen bestmöglich senken kann, ohne das Budget zu sehr zu strapazieren.